تسريبات تكشف قميص نادي ليفربول للموسم المقبل... صور

نشرت تقارير صحفية بريطانية مجموعة من الصور، التي وصفتها بالمسربة لقميص نادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا، نشرت فيه عددا من الصور المسربة لقميص ليفربول الإنجليزي للموسم المقبل 2020/2021، الذي تجهزه شركة "نايكي" للملابس الرياضية.

وينهي بتلك الطريقة ليفربول تعاونه مع شركة "نيو بالانس" التي كان يتعاون معها الريدز لسنوات طويلة.

💣🔴 EXCLUSIVE: Nike Liverpool 20-21 Home Kit Leaked: https://t.co/BwsZQa0MGW — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 15, 2020

​ويظهر من خلال صور قميص ليفربول أنه سيأتي بتصميم كلاسيكي، ولكن مع وضع عدد من الخطوط الجديدة المبتكرة، التي تحافظ على شخصية قميص ليفربول الشهيرة باللون الأحمر.

​وأكثر التغييرات الملحوظة في القميص هي عدم وجود خطوط بيضاء مخططة موجودة في النسخة الحالية، في حين أن القطع الأخضر والأبيض الفاتح يحد الآن الأكمام وخط العنق.