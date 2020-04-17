مدرب برشلونة: كنت على وشك الرحيل للعمل في الدوري المصري

قال المدير الفني الحالي لفريق برشلونة، كيكي سيتن، إنه كان قريبا من العمل بالدوري المصري الممتاز، قبل أن يوقع للبارسا عقب إقالة إرنستو فالفيردي.

وأوضح سيتين خلال تصريحات، نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قبل أيام من اتصال برشلونة بي، كنت على وشك الرحيل للعمل في الدوري المصري".

وأضاف "تدريب برشلونة شيء يمكن أن يحدث تغييرا في مسيرتك بالكامل، يمكن أن أوافق على العمل في برشلونة بالمجان، وفي أي ظروف".

وتولى كيكي سيتين تدريب برشلونة بعد إقالة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، وبدأ مسيرته مع الفريق في 13 يناير الماضي.

تصريحات سيتين لم تكن مفاجأة للمتابعين، خاصة أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، كشف تفاصيل هذا العرض في وقت سابق.

وأكد آل الشيخ، قبل 3 أشهر، أنه اتفق مع سيتين، لقيادة فريق رفض الإفصاح عن اسمه، لكن تفاوض برشلونة مع كيكي أوقف المفاوضات.