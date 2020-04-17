شاهد كيف استخدمت الأرجنتين تمثال مارادونا لمحاربة كورونا... صورة

استعانت السلطات في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، بتمثال لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، في إطار إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

وقررت السلطات، وضع كمامة على فم التمثال، الذي يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار، وهو منصوب أمام ستاد العاصمة الأرجنتينية.

وذكر موقع "تي واي سي" الرياضي الأرجنتيني، أنه جرى وضع كمامات على بعض النصب التذكارية، وعلى وجوه التماثيل في المدينة؛ لحث أفراد الشعب على المساهمة في جهود مكافحة الفيروس.

Diego Maradona’s statue located in Buenos Aires is wearing a mask to raise awareness of the importance of its use to prevent the spread of the coronavirus. pic.twitter.com/NjehroqIHz — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) April 16, 2020

وكانت السلطات قد أصدرت قرارا يلزم السكان في ولاية بوينس آيرس، بارتداء الكمامات.

وعلق نشطاء مواقع التواصل في الأرجنتين، بأن السلطات قررت وضع كمامات على تماثيل أبطال وأساطير البلاد ومنهم مارادونا لتذكر السكان بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا ولحثهم على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وأضافوا "سيبقى الأبطال دائما قدوة ورمزا في مثل هذه اللحظات".

In Argentina per ricordare i rischi di esposizione al #COVID19 e far capire alla popolazione di prendere tutte le dovute precauzioni, sulle statue di Juan Manuel Fangio e di Maradona sono state applicate delle mascherine. Certi campioni saranno sempre un simbolo in momenti così. pic.twitter.com/d7Cw8BdlGr — Lorenzo Giannini (@SiDiceGiannini) April 16, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.