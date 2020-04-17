تركي آل الشيخ يعلق على تصريحات مدرب برشلونة بشأن العمل في مصر

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على تصريح المدير الفني لفريق برشلونة كيكي سيتين، عن العمل في الدوري المصري.

وأكد المدرب الإسباني في تصريحات صحفية أنه كان قريبا من قيادة أحد أندية الدوري المصري قبل مكالمة من إدارة برشلونة، اعتذر بسببها عن عدم قبول المهمة وقرر قيادة البارسا في شهر يناير الماضي.

وقال تركي، عبر صفحته على "فيسبوك": "مجبتش حاجة من عندي".

تصريحات سيتين لم تكن مفاجأة للمتابعين، خاصة أن تركي آل الشيخ، كان قد كشف تفاصيل هذا العرض في وقت سابق.

وأكد آل الشيخ، قبل 3 أشهر، أنه اتفق مع سيتين، لقيادة فريق رفض الإفصاح عن اسمه، لكن تفاوض برشلونة مع كيكي أوقف المفاوضات.

وفي السياق، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية، عن مصدر في نادي بيراميدز الذي كان يملكه تركي آل شيخ، أن المدرب الإسباني كان قريبا من تولي مهمة قيادة فريق الكرة خلفا للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، وقبل تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش ليتولى المهمة حاليا.

أوضح المصدر أنه بالفعل كانت هناك اتصالات واجتماعات وجلسات مطولة بين المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وكيكي سيتين وتم خلالها تم الاتفاق على كل التفاصيل بشأن توليه المهمة، ولكن برشلونة دخل على خط المفاوضات وانتهى الأمر باعتذار سيتين لمدير بيراميدز من أجل قيادة البلوجرانا.

وتولى كيكي سيتين تدريب برشلونة بعد إقالة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، وبدأ مسيرته مع الفريق في 13 يناير الماضي.