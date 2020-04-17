وفاة نجم منتخب إنجلترا "المتوج بكأس العالم" بعد إصابته بكورونا

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، وفاة أسطورة الفريق، نورمان هانتر، عن عمر يناهز 76 عاما متأثرا بإصابته مؤخرا بفيروس كورونا.

ونعى ليدز لاعبه السابق في بيان رسمي، جاء في نصه: "لقد ترك نورمان فجوة كبيرة في عائلة ليدز يونايتد، ولن يُنسى إرثه أبدًا، تعاطفنا مع عائلة نورمان وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".

Leeds United are devastated to learn of the passing of club legend Norman Hunter at the age of 76 — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

وكان ليدز يونايتد قد أعلن الاسبوع الماضي عبر موقعه الرسمي، أن هانتر يخضع للعزل الصحي في المستشفى بعدما جاءت نتيجة تحليله الخاصة بفيروس كورونا إيجابية.

Keep Fighting Norman, an inspiration to us all. Thinking of you all at this time 🙏🏻💙 pic.twitter.com/xLg7V99tEJ — Liam Cooper 💙💛 (@LiamCooper__) April 10, 2020

ويعد هانتر واحد من أساطير نادي ليدز يونايتد حيث مثل الفريق على مدار 15 عاما لعب خلالهم 726 مباراة، كما حصل نورمان على لقب لاعب العام في الدوري الإنجليزي خلال سنة 1974.

Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

كما يعتبر واحدا من لاعبي الجيل الذهبي الذين شاركوا في تتوبج منتخب إنجلترا بالمونديال الوحيد في تاريخ الإنجليز عام 1966.