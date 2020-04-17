لماذا لاعبات كرة القدم مهددات بالإفلاس على عكس الرجال

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، اليوم الجمعة، إن التقدم الذي حققته كرة القدم للسيدات مؤخرا، معرّض لخطر التراجع بعد توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في تقريرا نُشر، أمس الخميس، إن اللعبة على صعيد السيدات قد تواجه "تهديدا ببقائها"، وقد تفقد العديد من اللاعبات مصدر دخلهن جراء الجائحة، وفقا لـ "رويترز".

وقال يوناس باير-هوفمان الأمين العام للاتحاد: "أعتقد أنه من العدالة القول إن (كرة القدم للسيدات) ستتأثر بشدة مقارنة بمنافسات الرجال. إنها ضربة هائلة للعبة بالتأكيد ويجب أن نفهم أيضا أنها لست مجرد بطولات كبرى".

وأضاف باير-هوفمان: "(هذه الضربة) ستعيد اللعبة سنوات للخلف وتحرمها من تطور تحقق بالفعل خلال السنوات الأخيرة إذا لم ننتبه لذلك الآن".

وقال باير-هوفمان إنه بينما تمثل الأندية المصدر الأساسي للدخل للاعبين الرجال نجد أن "دخل السيدات يعتمد بشكل كبير للغاية على تمثيل بلادهن".

وأضاف: "عادة ما ينقسم دخل اللاعبات بين أنديتهن ومنتخبات بلادهن. الآن مع توقف النشاط تماما الكثير منهن سيكافحن للحصول على تعويض من الاتحادات المحلية التي قد تجبرهن على الاعتزال".

كما تعتمد منافسات السيدات بشكل كبير على البطولات الدولية من أجل الظهور والتألق فيها ما يعني أن تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل كان ضربة قوية أيضا.

وقررت معظم دول العالم إيقاف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية وسط المخاوف من تفشي فيروس كورونا.