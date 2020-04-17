شاهد... المدرب الألماني يورغن كلوب يكشف عن صور من طفولته

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب عن مجموعة صور قديمة لأيام طفولته أرسلها له بعض أصدقائه.

نشر موقع "liverpoolfc" حديثا خاصا مع المدرب الألماني، الذي كشف خلاله عن الصور القديمة التي تلقاها من أصدقاء طفلته.

يورغن كلوب كما لم تراه من قبل 😅 pic.twitter.com/qeJjLfyHF7 — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) April 17, 2020

وأشار كلوب إلى أن جميع الصور قد التقطت في منزل والدته، وأنه لم يفكر بالاحتفاظ بها من قبل.

A young Jurgen Klopp and the boys 😎😆 pic.twitter.com/hCYSdIPYK3 — Empire of the Kop (@empireofthekop) April 17, 2020

وأضاف كلوب، إحدى قريباتي أرسلت لي صورة من أيام طفولتي، وعندما سألت الأصدقاء عما إذا كانوا يحتفظون بصور قديمة لي، أرسلوا الكثير منها.

وقال كلوب: "قضيت يومًا جميلًا، وضحكت كثيرًا، لقد استعدت العديد من الذكريات الرائعة، والآن بت أمتلك الكثير من الصور، وهذا شيء جميل".

في ظل تفشي وباء كورونا، يقضي الجميع وقتهم في المنزل في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والتواصل مع الأهل والأصدقاء أو اكتساب مهارات جديدة، والأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة ليورغن كلوب. 👇 — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) April 17, 2020

يعتبر يورغن كلوب من أفضل مدربي العالم، وهو مدرب كرة قدم ألماني الجنسية، ولاعب سابق، والمدير الفني لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمروج لفسلفة "الضغط العالي" في كرة القدم.