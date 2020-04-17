الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يأمل استنئناف الدوري أواخر مايو

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان، إنه يأمل استئناف الدوري في أواخر مايو/أيار المقبل.

وأشار الاتحاد، في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" إلى أنه يأمل أن تستأنف مباريات الدوري الإيطالي في أواخر مايو وأوائل يونيو/حزيران.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل جرافينا، إن الذين يدعون إلى إلغاء الموسم بصورة نهائية "لا يحبون كرة القدم أو الإيطاليين".

وتابع بقوله: "الأمر سيستغرق 3 أسابيع للتحضير، بعد انتهاء إغلاق فيروس كورونا في البلاد، والمقرر حاليًا في 4 مايو".

واستمر جرافينا: "أولئك الذين يتحدثون اليوم عن إلغاء الموسم لا يحبون كرة القدم أو الإيطاليين، لأنهم ينزعون الأمل في المستقبل والانتعاش".

واستدرك بقوله: "ستكون هناك فترة مراقبة لضمان خلو جميع المشاركين من الفيروس. إذا كانوا جميعًا سلبيين، فلا توجد مشكلة في الابتعاد أو العدوى".

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي: "أتمنى أن يتمكن الجميع من اللعب في استادهم الخاص، إذا لم يكن ذلك ممكنا سنجد حلولا أخرى."

وأردف بقوله: "إنها لحظة معقدة لبلدنا، وللاقتصاد وكرة القدم، وهي واحدة من أهم الصناعات، أنا واثق أننا سنجد الطريق الصحيح".

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن فريقا بريشيا وتورينو هما آخر فريقين يعارضان علنا ​​استئناف الدوري.

وتعد مدينة بريشيا واحدة من أكثر المناطق تضررا من الوباء، الذي أودى بحياة ما يقرب من 23 ألف شخص في إيطاليا.