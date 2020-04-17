الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يأمل استنئناف الدوري أواخر مايو

وأشار الاتحاد، في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" إلى أنه يأمل أن تستأنف مباريات الدوري الإيطالي في أواخر مايو وأوائل يونيو/حزيران.
وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل جرافينا، إن الذين يدعون إلى إلغاء الموسم بصورة نهائية "لا يحبون كرة القدم أو الإيطاليين".
وتابع بقوله: "الأمر سيستغرق 3 أسابيع للتحضير، بعد انتهاء إغلاق فيروس كورونا في البلاد، والمقرر حاليًا في 4 مايو".
واستمر جرافينا: "أولئك الذين يتحدثون اليوم عن إلغاء الموسم لا يحبون كرة القدم أو الإيطاليين، لأنهم ينزعون الأمل في المستقبل والانتعاش".
واستدرك بقوله: "ستكون هناك فترة مراقبة لضمان خلو جميع المشاركين من الفيروس. إذا كانوا جميعًا سلبيين، فلا توجد مشكلة في الابتعاد أو العدوى".
وقال رئيس الاتحاد الإيطالي: "أتمنى أن يتمكن الجميع من اللعب في استادهم الخاص، إذا لم يكن ذلك ممكنا سنجد حلولا أخرى."
وأردف بقوله: "إنها لحظة معقدة لبلدنا، وللاقتصاد وكرة القدم، وهي واحدة من أهم الصناعات، أنا واثق أننا سنجد الطريق الصحيح".
وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن فريقا بريشيا وتورينو هما آخر فريقين يعارضان علنا استئناف الدوري.
وتعد مدينة بريشيا واحدة من أكثر المناطق تضررا من الوباء، الذي أودى بحياة ما يقرب من 23 ألف شخص في إيطاليا.
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