صور وفيديو... هل يصبح إبراهيموفيتش أول "مالك يلعب في ناديه"

تدرب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، مع النادي السويدي "هامربي"، الذي يشارك في ملكيته.

وشارك صاحب الـ38 عاما، في حصة تدريب كاملة لكنه رفض التحدث لوسائل الإعلام بعدها، بحسب ما نشرته وكالة "رويتر".

Zlatan Ibrahimovic is training with Hammarby, the Swedish club he part-owns, while football in Italy is suspended pic.twitter.com/Vah46tk87N — B/R Football (@brfootball) April 13, 2020

وقال يسبر يانسون المدير الرياضي لهامربي: "بالطبع نريد رؤية زلاتان بقميص نادينا، لكننا لم نناقش أي شيء بهذا الشأن. أتحدث معه باعتباره أحد ملاك النادي فقط".

وأضاف يواكيم بيوركلوند مساعد مدرب هامربي، الزميل السابق لإبراهيموفيتش في منتخب السويد "لا أعتقد أن هذا من ضمن خياراته حاليا. الكثيرون يساندون هامربي وزلاتان لكن القرار في النهاية قراره وحده".

Zlatan looks in fine form as he trains in Sweden with Hammarby pic.twitter.com/6Z8neAPEa6 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 17, 2020

وأتم "في هذه الأوقات الصعبة ورغم اننا لا نعرف موعدا محددا لانطلاق الدوري يرفع وجود إبراهيموفيتش المعنويات وعندما يتدرب مع التشكيلة يمكنك أن تشعر بمدى الحماس الكبير للاعبين".

وكان إبراهيموفيتش قد عاد إلى السويد في مارس/آذار الماضي، عقب توقف الدوري الإيطالي إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي جائحة كورونا في معظم أنحاء البلاد.

صنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏