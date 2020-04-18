من على الفراش... رونالدو ينشر صورة له ولأسرته

نشر كريستيانو رونالدو صورة له برفقة صديقته جورجينا وأطفالهما، من على الفراش، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وعلق لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال على الصورة "أفضل طريقة لبدء يومك".

ويتواجد رونالدو وأسرته في جزيرة ماديرا مسقط رأسه، حيث يقضي العزل المنزلي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

View this post on Instagram The best way to start the day 🙏❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 18, 2020 at 1:32am PDT

ويهتم رونالدو خلال الحجر المنزلي بممارسة الرياضة، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، كما ظهر مؤخرا وهو يذاكر ويتعلم.