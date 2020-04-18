صحيفة: كلوب يحفز لاعبي ليفربول في الحجر بطريقة "غير مسبوقة"

وقال كلوب إنه " يقوم بإرسال مقاطع فيديو لرفع الروح المعنوية لدى أعضاء الفريق عبر تطبيق الواتساب"، موضحا: "لقد بدأت بإرسال فيديو حول احتفالات الفريق عندما أحرزنا كأس دوري أبطال أوروبا"، وذلك حسب وسائل إعلام بريطانية.

وأضاف المدرب الألماني:"لقد ظهر لي الفيديو في قائمة الفيديوهات الخاصة بي على موقع يوتيوب، وقمت بإرساله إلى المجموعة مع عبارة صغيرة تقول: كان الأمر حقيقيا"، مشيرا إلى أنه قام أيضا بإرسال مقاطع من مباريات الفريق أمام برشلونة، ومانشستر سيتي، وليستر، ومانشستر يونايتد وهو في المنزل.

واسترسل مدرب ليفربول قائلا: "كانت تلك مباريات رائعة، أرسلت هذه المقاطع وطلبت من اللاعبين أن يرسلوا مقاطع الفيديو المفضلة لديهم من العام الماضي أو ما قبل ذلك، وكان هناك الكثير منها".

واختتم حديثه بالقول: "لقد أرسل الأولاد الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بهم، والتي قاموا بتصويرها عندما كنا في الحافلة نعبر مدينة ليفربول بعد فوزنا بدوري الأبطال، ويمكنك أن ترى مدى استمتاعهم بذلك حقا وهم يتطلعون لشيء مماثل".