هل تحلم بوظيفة في مانشستر يونايتد... تعرف إلى الشروط

نشرت تقارير إعلامية إنجليزية عن طرح ناد مانشستر يونايتد الإنجليزي لفرصة عمل ضمن صفوف إدارة النادي على أن يتواجد بالمرشح عدد من المؤهلات والشروط المطلوبة.

حيث ظهر إعلان عن وظيفة هذا الأسبوع يتيح الفرصة لشخص لديه خبرة في وسائل التواصل الاجتماعي والرياضة للترويج لمانشستر يونايتد إلى 1.1 مليار معجب على "تويتر" و"إنستجرام".

وبحسب الوظيفة، سيكون مقدم الطلب الناجح هو: "شخص مهووس بالبيانات ولكنه مهووس أيضا بطرق جديدة ومثيرة للاهتمام للتواصل مع المعجبين"، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسيصبح من سيحصل على الوظيفة جزءا من فريق وسائل التواصل الاجتماعي في يونايتد، والذي يوصف بأنه: "خبير في التكنولوجيا، اجتماعي أولا، في العشرين من العمر، ويقال أنه سيكسب 100000 جنيه إسترليني سنويا".

يذكر أن مانشستر يحتل المركز الخامس بـ45 نقطة بعد لعب 29 جولة من بطولة الدوري الممتاز قبل توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، حاصدا لـ45 نقطة.