سيناريوهين أحدهما مروع.. توقعات برشلونة للموسم الحالي

كشفت صحف اسبانية، اليوم الأحد، عن سيناريوهات نادي برشلونة المتوقعة بشأن مصير منافسات كرة القدم هذا الموسم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "as" واسعة الانتشار، فإن برشلونة توقع سيناريوهين بشأن مباريات كرة القدم المعلقة في الفترة الحالية، الأول مفائل والثاني العكس.

ففي السيناريو المفائل سينتهي الموسم بمباريات خلف أبوبا مغلقة سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وسيبدأ موسم 2020-21 في 15 سبتمبر/أيلول وسيفتح كامب نو أبوابه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وضمن التصور الأسوأ سيغلق ملعب كامب نو حتى فبراير/شباط 2021، وهو خبر مروع بالنسبة لناد بحاجة إلى الإيرادات.

يذكر أن البلوغرانا كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.