روني: "رونالدو قاتل وميسي يعذبك ثم يقتلك"

تحدث النجم الإنجليزي واين روني، عن الفرق بين البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفا الثاني بالأفضل، وبأنه يستمتع بمشاهدته يلعب.

تحدث روني في مقابلة صحفية عن لاعبه المفضل بين الاثنين قائلا: "بالرغم من صداقتي برونالدو، سأختار ميسي بأنه الأفضل، أحب مشاهدته كما أحببت مشاهدة تشافي وسكولز لنفس السبب، ألا وهو الهدوء".

مضيفا "لا أتذكر أن ميسي ضرب الكرة من قبل بأقصى ما يستطيع، هو فقط يلمس الكرة وبعد ذلك تصبح الأمور سهلة للغاية"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع "رونالدو لا يرحم، رونالدو قاتل، ولكن ميسي يعذبك قبل أن يقتلك، برفقة ميسي يتولد لديك انطباعا بأنه يستمتع دائما، لقد غير رونالدو وميسي اللعبة بشكل كامل على مستوى الأهداف، ولا أعتقد بأن هناك لاعب سيعادل أرقامهما".

وأنهى تصريحاته قائلا "عندما بدأنا نلعب معا لم يكن يركز رونالدو على الأهداف، ولكن كان يمكن ملاحظة أنه يريد أن يصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم، كان يتدرب ويتدرب، وشرع فيما بعد بتسجيل الأهداف، رونالدو أصبح فيما بعد هداف مدهش، هو وميسي قد يكونا أفضل لاعبين كرة قدم رأيتهما في حياتي".