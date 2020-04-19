بسبب كورونا... ناد أوروبي يوفر لجماهيره متابعة المباريات من السيارة

يعتزم أحد الأندية الأوروبية، تقديم خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة للجماهير فور السماح باستئناف المنافسات الرياضية.

ويخطط نادي ميتيلاند، الدنماركي لكرة القدم، الذي يقع في وسط جزيرة يوتلاند لاستخدام 2000 مكان لوقوف السيارات حول الملعب، لتتمكن الجماهير من متابعة المباريات عبر شاشات عملاقة.

وكانت الدنمارك قد حددت 10 أشخاص على الأكثر في أي تجمع عام، وهو الأمر الذي جعل من المؤكد عدم حضور الجماهير للمباريات، بسحب صحيفة "ديلي ميل".

وقال بريبين روكاير، المسؤول عن التسويق، على الموقع الإلكتروني للنادي: "نحن في حوار وثيق مع الشرطة، وبلدية هيرنينج، وملعب إم.سي.إتش أرينا، لخلق إطار عمل آمن للجميع".

ويتوقع النادي أن توفر الخدمة الفرصة لنحو 10 آلاف مشجع لمشاهدة المباراة الواحدة من السيارة.

وسيتم منح المشاركون خاصية سماع التعليق على المباراة في سياراتهم من خلال ضبط موجة إذاعية محددة.

يذكر أن نادي ميتيلاند يتصدر الدوري الدنماركي، وتريد رابطة الدوري استكمال الموسم حتى لو أقيمت المباريات من دون جمهور.