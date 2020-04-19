تفاصيل جديدة عن زوج والدة نيمار... صور

منذ إعلان نادين غونزالفيس والدة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل نيمار، ارتباطها بشاب أصغر من ابنها بست سنوات، وهي تثير الكثير من الجدل.

وكشفت صحيفة "لانسيه" البرازيلية أن زوج والدة نيمار يدع تياغو راموس، ويبلغ من العمر 22 عاما، وهو لاعب في نادي "فور كيه إيزي" للألعاب الإلكترونية.

View this post on Instagram Sem mi mi mi 🥵🔥 A post shared by Tiago Ramos 🇧🇷🇪🇸🇺🇸🇵🇹🇫🇷🇲🇦 (@tiagoramoss) on Apr 10, 2020 at 12:09pm PDT

ويعمل تياغو راموس أيضا عارضا للأزياء، ويعد صديقا لعائلة نيمار.

View this post on Instagram O dono do cassino 😜 Brota ! A post shared by Tiago Ramos 🇧🇷🇪🇸🇺🇸🇵🇹🇫🇷🇲🇦 (@tiagoramoss) on Aug 18, 2019 at 4:44pm PDT

وكانت نادين صاحبة الـ52 عاما والتي انفصلت عن والد نيمار منذ سنوات، قد أعلنت ارتباطها بالشاب راموس، معربة عن سعادتها، كما تمنى نيمار لهما حياة سعيدة.