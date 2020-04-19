يتجاوز "كامب نو"... بدء تشييد أكبر ستاد في العالم بتكلفة 1.7 مليار دولار

مع رفع قيود الإغلاق في الصين لإبطاء جائحة فيروس كورونا المستجد، يهدف أحد نوادي كرة القدم المحلية إلى استئناف جهوده لتشييد واحد من أكبر مشاريعه.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، أعلن "قوانغتشو إيفرجراند" أن العمل بدأ في استاد ضخم سيزود بـ100 ألف مقعد، والذي سيكون أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

من المقرر أن يكلف الاستاد، الذي صمم على شكل زهرة اللوتس، 1.7 مليار دولار (12 مليار يوان) وسيكتمل بنهاية عام 2022.

بدأ العمل يوم الخميس الماضي، بهدف أن يصبح الاستاد "معلما جديدا" على مستوى عالمي يضاهي دار الأوبرا في سيدني وبرج خليفة في دبي، ورمزا هاما لتوجه كرة القدم الصينية إلى العالمية.

وستتجاوز الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 100 ألف متفرج القدرة الاستيعابية البالغة لـ99.3 ألف متفرج لملعب كامب نو في برشلونة، والذي يعد حاليًا أكبر ملعب لكرة القدم فقط في العالم.

Chinese side Guangzhou Evergrande have begun construction on their new 100,000-seat stadium, at an estimated cost of $1.7 billion 🤯🌸 pic.twitter.com/AWXLuZNtxy — ESPN FC (@ESPNFC) April 18, 2020

​تصميم الملعب هو عمل هندسي للمصمم الأمريكي المقيم في شنغهاي حسن سيد، بعد مفهوم أولي من رئيس مجموعة "إيفرجراند"، شو جيايين. ينبع تصميم زهرة اللوتس من شهرة قوانغتشو بمدينة الزهور.