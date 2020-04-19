تعرف إلى أول دوري يستأنف مبارياته بعد توفقه بسبب فيروس كورونا

وجرت، اليوم، الأحد، مباراة بين فريقي ألطين عسير وكوبيتداغ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.، فيما ينتظر أن تجرى يوم غد الإثنين 3 مباريات في البلاد.

وقال رجل الأعمال عشير يوسوبوف ممازحا، إن "الفرح يعزز مناعتنا"، كاشفا عزمه على حضور مباراة حامل اللقب ألتين عسير في مواجهته للمتصدر الحالي كوبيتداغ في العاصمة عشق أباد.

ويشدد يوسوبوف على انه لا يخشى الأماكن المزدحمة، على الرغم من علمه بحظر الأنشطة الرياضية في البلدان الأخرى، متسائلا "ليس لدينا فيروس كورونا، فلماذا لا نستأنف دورينا؟".

وكانت تركمانستان أعلنت في 23 مارس/آذار الماضي تعليق موسم دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسبب كورونا، قبل استئنافه اليوم.