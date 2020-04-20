باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض مثير لنيمار لمنع رحيله

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتقديم عرض مغر لنجمه البرازيلي نيمار، لمنع رحيله عن الفريق وبراتب سنوي كبير.

يستعد النادي الفرنسي بقيادة مديره الرياضي، ليوناردو، لتقديم عرض مغر للنجم البرازيلي وبراتب سنوي يصل لـ38 مليون يورو، لغاية 2025.

كما سيقوم النادي بزيادة حصة اللاعب من المكافآت، وبحسب صحيفة Diario SPORT الإسبانية، فإن اللاعب لايزال النجم الأول للفريق على الرغم من الهالة الإعلامية التي تحيط بزميله في الفريق، الفرنسي مبابي.

#Ligue1 🇫🇷



💶 Leonardo prepara una propuesta para aumentar su contrato hasta 2025https://t.co/h4l6cNmrPR — Diario SPORT (@sport) April 19, 2020

يذكر بأنه وفي وقت سابق، أعلنت شبكة "espn" التلفزيونية بأن إدارة النادي الباريسي حددت سعرا لخروج نجمها البرازيلي، ليبلغ 150 مليون يورو.

وأضافت بأن الإدارة الباريسية ستغلق بابها أمام مسألة رحيل كيليان مبابي، وأنها ستعمل كل ما بوسعها لكي يستمر المهاجم الفرنسي الشاب برفقة بطل فرنسا.

ويرغب برشلونة في إعادة النجم البرازيلي الى صفوفه، في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من مرة رغبته بضمه.