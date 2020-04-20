زميل إبراهيموفيتش يروي: في لحظة غضب من الخسارة هدد من يفتح فمه بالقتل

وقال بيدرو في حواره مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "خسرنا 3-2 في الدقائق الأخيرة امام هيوستن دينامو. عقب نهاية المباراة صب إبراهيموفيتش غضبه الشديد علينا".

وتابع: "انظروا، إذا جئتم هنا للذهاب إلى الشاطئ، توجهوا إلى هوليوود. فقط أخبروني الآن. لدي 300 مليون في البنك وجزيرة ولا أحتاج هذا مطلقا. أول شخص سيفتح فمه سأقتله، سأقتله حقا".

وأضاف بيدرو: "قبل إحدى المباريات سأل أحدهم من سينفذ ركلة البداية؟ مساعد المدرب أجاب جواو بيدرو، لأنه يوم ميلاده. استدار إبراهيموفيتش له وقال كل يوم هو يوم ميلادي، أعطني الكرة. ثم ضحك".

وخاض إبراهيموفيتش 56 مباراة مع غالاكسي سجل خلالها 52 هدفا، قبل أن يرحل عن الفريق مع نهاية العام الماضي ويعود إلى فريقه السابق ميلان.

يذكر أن صاحب الـ38 عاما لعب في صفوف مالمو السويدي، وأياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطاليون، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.