أوزيل يتحالف مع كورونا ويصدم أرسنال

رفض الألماني مسعود أوزيل تخفيض راتبه مع فريقه أرسنال، بعد اتخاذ النادي هذه الخطوة في ظل إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد أوزيل واحد من ثلاثة لاعبين داخل الفريق رفضوا خفض الرواتب، رغم إعلان إدارة النادي التوصل لاتفاق بشأن ذلك.

وستعمل إدارة النادي على مواصلة المفاوضات مع أوزيل، لإقناعه بخفض الراتب مستقبلا بسبب الأزمة المالية التي تواجه معظم فرق الدوري الإنجليزي.

I’m pretty sure I’m going to cop plenty of flak for this, but it’s something I wanted to write today.



A piece on Mesut Ozil, wage cuts and why some of the criticism that is coming his way doesn’t feel right 👇https://t.co/prV4rBFDeU — Charles Watts (@charles_watts) April 21, 2020

يذكر أن أوزيل يحصل على الراتب الأعلى في أرسنال، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويرتبط مسعود أوزيل مع أرسنال بعقد يمتد حتى صيف 2021.