"يويفا" يوصي باستكمال الموسم الحالي

قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الثلاثاء، "توصية قوية" لاتحادات كرة القدم الأوروبية، بمحاولة إنهاء الموسم الحالي، وعودة إقامة المباريات بمجرد أن يتمكنوا من اللعب، بعد التوقف بسبب جائحة كوفيد 19.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه عقد اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات.

وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات".

⚽ A variety of calendar options were presented to UEFA's member associations today, covering both national team and club competition matches.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) April 21, 2020

​وأضاف "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له"، مشيرا إلى أنه كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها.

وتابع "وفور الوصول للخطوط العريضة فيما يخص المشاركة في البطولات الأوروبية في حالة الدوريات الملغية وتطورات الموقف الحالي".

واختتم بالقول "فأي قرارات بشأن ما تم سرده في البيان سيتم الإعلان عنها في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس".