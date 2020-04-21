"الأهلي المصري" يتخذ قرارا بشأن أجور اللاعبين والأجهزة الطبية

وبحسب بيان نشره الحساب الرسمي للنادي على "توتير" عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام "الفيديو كونفرانس".

ولفت البيان إلى أن المجلس ناقش الاقتراحات التي طلبها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قبل فترة من أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي.

🚨| الأهلي يقرر عدم المساس برواتب العاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.#يلا_يا_أهلي | #خليك_في_البيت pic.twitter.com/hcDe6NqVSN — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 21, 2020

​وأشار البيان إلى أن المجلس استعرض الموارد المالية للنادي التي توقفت وكذلك التزاماته المالية الكبيرة المطلوبة شهريا، والتي تتضمن رواتب الموظفين والعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وأكد البيان أنه "كعادة النادي بالوقوف يدًا واحدة في مثل هذه الظروف في إطار أسري تحكمه روابط عائلة الأهلي، قرر المجلس عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان".

وقرر المجلس كذلك "عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد".