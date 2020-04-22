مسؤول: اقتراح لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا... ودولة تطلب الاستضافة

كشف الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون، اليوم الأربعاء، عن قرارات وخيارات الاتحاد، لاستكمال دوري أبطال آسيا، والتي علقت بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد جون، في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن "الاتحاد يخطط لجميع السيناريوهات المحتملة، في حال استمرار أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد أغسطس المقبل"، مشددا على ضرورة استكمال البطولات الآسيوية، بعد أن يصبح الوضع آمنا، مؤكدًا أن الأقرب هو استئناف دوري أبطال آسيا في أغسطس/آب المقبل، بنظام البطولات المجمعة.

وأضاف الأمين العام للاتحاد القاري: "سنواصل المشاركة والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة لاستكشاف كافة الخيارات الممكنة من أجل إكمال موسم 2020، مع وضع سلامة اللاعبين والمشاركين في مقدمة اهتماماتنا".

وقال: "لدينا طلب من دولة في غرب آسيا، لا أستطيع الإفصاح عن اسمها الآن، لاستضافة مباريات المجموعات"، مشددا: "نحن نشجع القرارات التي اتخذها الاتحاد السعودي، مثل إيقاف المباريات مؤقتا، وتخفيض رواتب اللاعبين، مع الالتزام بحلول عادلة بين الأندية واللاعبين".

وعن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ومدى تأثيرها في تأجيل كأس آسيا، أوضح: "هذه البطولات المشتركة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي جزء من مجموعة "فيفا"، لذا سيتم الكشف عن أي تغييرات من قبل الاتحاد الدولي".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تأجيل مباريات البطولة المقررة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2020 حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.