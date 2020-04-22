هل تكفي التمارين المنزلية لجاهزية لاعبي كرة القدم؟

قال مدرب اللياقة للمنتخب السعودي لكرة القدم ماجد العلي، إن التمارين المنزلية غير كافية لجاهزية اللاعبين لخوض المنافسات.

وأكد العلي، اليوم الأربعاء، أن لاعب كرة القدم من خلال تمارينه المنزليه اليومية لن يكون جاهزا لخوض المنافسات، نظرا للاختلاف الكبير بين تمارين المنزل وتمارين الملعب.

وأشار مدرب اللياقة للمنتخب السعودي إلى أن التمارين المنزلية كافية لرفع الجاهزية إلى 20% فقط، إذا كان اللاعب مواظبا على التمارين، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وحث العلي ممارسي الرياضة على الاستمرار والمواظبة عليها داخل المنازل وإعداد برامج رياضية لا تتطلب الكثير من المساحات والمعدات.