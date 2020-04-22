اتحاد الكرة المصري يبحث عودة الدوري الممتاز في يونيو

كشفت مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد يدرس استئناف الدوري الممتاز في يونيو/ حزيران المقبل إذا تلقى موافقة من الحكومة بذلك.

ونقل موقع "كورة" الرياضي، عن مصدر داخل اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، قوله: "يعتمد سيناريو عودة الدوري الممتاز على أن تكون البداية في أول يونيو على أقل تقدير أو منتصف يونيو على أكثر تقدير".

وأشار المصدر إلى أنه "سيحدث تنسيق تام مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي سيحدد موعد الدور قبل النهائي، ونهائي دوري الأبطال، وكأس الاتحاد الأفريقي".

ولفت المصدر إلى أن الاتحاد يدرس إقامة المباريات على ملاعب في القاهرة، والإسكندرية "مع تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس، وتحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد ووزارة الصحة".

وتابع المصدر "السيناريو المقترح يتضمن إنهاء المسابقة بحلول أكتوبر/تشرين الأول وبدء الموسم الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني".

وتوقف الدوري المصري الممتاز في منتصف مارس/آذار؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3490 حالة، بينما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات جراء كورونا إلى 264.