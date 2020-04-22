لمكافحة كورونا... نجم ريال مدريد يتبرع بنصف مليون إسترليني للمستشفى الذي ولد فيه

تبرع الويلزي، غاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد بنصف مليون جنيه إسترليني، للمستشفى الذي ولد فيه في العاصمة الويلزية كارديف، للمساعدة في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بيل تبرعه، قائلا: "أردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال أزمة فيروس كورونا".

وتابع لاعب ريال مدريد "يحتل مستشفى ويلز الجامعي موقعا خاصا في قلبي، فيه ولدت وقد وفر دعما كبيرا لأصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل".

Gareth Bale has donated £500,000 to the University of Wales Hospital to help them in their fight against coronavirus 👏



It's the same hospital where Bale was born ❤️ pic.twitter.com/UBYvSIIYIW — Goal (@goal) April 22, 2020

وأتم صاحب الـ30 عاما "أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا لكم".

وأدى فيروس كورونا المستجد حتى اليوم إلى وفاة 624 شخصا في ويلز من إجمالي نحو 8000 مصاب.