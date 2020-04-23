مسؤول يدعو رونالدو لشراء ملعب برشلونة وإطلاق اسمه عليه...صورة

أعلن برشلونة، يوم الثلاثاء، تنازله عن حقوق تسمية استاد "كامب نو"، لصالح مؤسسته الخيرية، للإسهام ودعم جهود مكافحة انتشار وباء كورونا.

وأوضح برشلونة، عبر بيان على موقعه الرسمي، أن مؤسسته ستبحث عن راع جديد للاستاد، للموسم المقبل.

وأضاف النادي: "العالم يشهد لحظة مهمة للغاية، تتمثل في حدوث أكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث، وقرر مجلس الإدارة الذي اختير بشكل ديمقراطي من قبل الأعضاء، والذي يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو، وافق على التنازل عن حقوق تسمية ملعب كامب نو للموسم المقبل (2020/2021)".

وتابع: "وذلك لصالح مؤسسة النادي، من أجل جمع الأموال واستغلالها في المشاريع البحثية، في إقليم كتالونيا والعالم كله، لمقاومة آثار كوفيد-19".

وغرّد مسؤول نيجري بتصريح أثار مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لشراء الملعب وإطلاق اسمه عليه.

وكتب بشير أحمد المستشار الإعلامي البارز للرئيس النيجيري محمد بوهاري في تغريدة على موقع "تويتر": "عزيزي كريستيانو، لماذا لا تشتري ملعب كامب نو، وتطلق عليه اسم "CR7".