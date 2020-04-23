شقيق أمير قطر يعلق على الرغبة في استضافة دورة الألعاب الآسيوية

قال جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية إن بلاده على استعداد لاستضافة دورة الألعاب الأسيوية 2030.

وكتب أخ أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، على حسابه الرسمي على تويتر: "بالدعم الكامل من القيادة الرشيدة وتماشياً مع تطلع قطر لمواصلة استضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية تؤكد اللجنة الأولمبية القطرية رغبتها في تقديم طلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030".

بالدعم الكامل من القيادة الرشيدة وتماشياً مع تطلع #قطر لمواصلة استضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية تؤكد اللجنة الأولمبية القطرية رغبتها في تقديم طلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ..

نمتلك الخبرة والبنية التحتية، ونلتزم بتنظيم هذه الدورة بأعلى المعايير العالمية .. pic.twitter.com/GPzc7qNb19 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) April 23, 2020

​وأضاف جوعان: "نمتلك الخبرة والبنية التحتية، ونلتزم بتنظيم هذه الدورة بأعلى المعايير العالمية".

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الخميس، عن تقدم الدوحة والرياض بملفين رسميين لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030.

وكانت عاصمة قطر، الدوحة، قد استضافت الألعاب الآسيوية في عام 2006، لكن لم يسبق للسعودية أن استضافت الحدث الذي يقام بمشاركة العديد من الرياضات.

وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان: "المجلس الأولمبي الآسيوي سعيد باستقبال ملفين قويين لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030"، بحسب ما ذكرتخ وكالة "رويترز".

وأضاف: "هذا يظهر الثقة والاطمئنان للحركة الأولمبية في آسيا وتعزز سمعتنا في استضافة الأحداث الرياضية العالمية على نطاق واسع".

وستستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة عام 2022، بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة إيتشي في اليابان عام 2026.