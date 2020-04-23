حقيقة إصابة مهاجم النصر السعودي بفيروس كورونا

رد أحمد موسى، مهاجم منتخب نيجيريا والنصر السعودي، على التقارير التي زعمت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى، على صفحته في تويتر: "رجاءً، تجاهل أي أخبار كاذبة عني أو عن عائلتي بشأن الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف "نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوما، إذ وصلنا للتو من المملكة العربية السعودية كما ينص القانون".

Pls ignore any false news about me or 𝐌𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 testing positive to Covid 19.We are self isolating for 14 days as we just got in from Saudi Arabia as the law stipulates. Stay safe! Maintain social distance. AVOID FAKE NEWS! 🙏 pic.twitter.com/SjzjmNWcOy — AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) April 22, 2020

ووجه المهاجم النيجيري رسالة لكل مشجع قال فيها "كن آمنا، حافظ على المسافات بين الأفراد، تجنب الأخبار الكاذبة".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن تخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت السلطات السعودية في 19 مارس/ آذار تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، واقتصرت الدخول على العاملين في شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمال.