الدوري الألماني يتوصل إلى اتفاق مع محطات البث بخصوص مستحقات الموسم

أعلن كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق، مع شبكة سكاي صاحبة حقوق البث وباقي المحطات باستثناء واحدة، للحصول على دفعات مقدمة لباقي موسم 2019-2020 للحفاظ على الموقف المالي للأندية وسط جائحة فيروس كورونا.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس/ آذار بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 148 ألف شخص وقتل أكثر من خمسة آلاف شخص في ألمانيا.

ومن المنتظر استئناف الدوري الألماني خلال مايو/ أيار لكن الأمر يتوقف على الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وأعلن فريق بايرن ميونيخ، في وقت سابق، عن عودته للتدريبات الجماعية في مركز التدريب الأساسي له "سابينير شتراسه".

قرار عودة الفريق الألماني جاء بموافقة السلطات الألمانية المختصة وفقا لاشتراطات دقيقة للسلامة، بحسب ما نشره موقع الفريق على الإنترنت تقضي بإلغاء دور غرفة خلع الملابس، وإلغاء مبدأ البقاء في أي مكان من ملحقات مركز التدريب أو الطعام أو الشراب داخل المركز، على أن تتضمن التدريبات فقرات اللياقة البدنية وتسديدات الكرة في مجموعات صغيرة لا تزيد كل منها على 5 لاعبين، مع التأكيد على أن اللاعب يذهب إلى الملعب مرتديا ملابسه من المنزل، ويعود من الملعب مباشرة إلى منزله بعد التدريبات، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي مع كل منظومة الكرة في النادي.