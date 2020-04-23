دولة عربية تعلن موعد استئناف نشاط كرة القدم

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عودة النشاط الكروي في البلاد قريبا، آملا أن يبدأ ذلك بعد شهر رمضان.

قال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، في مقطع مصور نشر على الحساب الرسمي للاتحاد، إنه يأمل في عودة النشاط قريبا بعد اجتماعه بوزير الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات للرياضات الجماعية.

وألمح الجريء إلى أنه من المحتمل استئناف النشاط بعد شهر رمضان ولو تعذر ذلك سيكون في أغسطس/ آب المقبل.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه ينتظر رد رئاسة الحكومة ووزيري الصحة والرياضة من أجل استئناف التدريبات بعد الرابع من مايو/ أيار المقبل، على أن تعود مباريات الدرجتين الأولى والثانية بعد شهر رمضان.

وتابع الجريء "في حال استحالة عودة النشاط في المواعيد المذكورة، فإن الدرجتين الأولى والثانية ستستأنفان النشاط، في شهر أغسطس/ آب المقبل".

وأضاف: "عند عودة النشاط سيتم اتخاذ تدابير وقائية، كارتداء اللاعبين للكمامات وتعقيم الملاعب مع إمكانية إجراء المباريات في 4 أو 5 ملاعب فقط مع إلزام الفرق للخضوع لحجر صحي في فنادق طوال فترة النشاط، وذلك حسب تطور وضع فيروس كورونا في البلاد وتوجيهات وزارة الصحة".

وأعلنت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي تمديد إجراءات العزل العام لوقف تفشي فيروس كورونا، حتى الرابع من مايو/ أيار المقبل.

ووفقا لآخر الإحصائيات سجلت تونس نحو 900 حالة إصابة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة، وفرضت عزلا عاما، منذ 20 مارس/ آذار الماضي.