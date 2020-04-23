وافقت عليه الحكومة... تعرف على بروتوكول عودة الدوري الإسباني

بدأت رابطة الدوري الإسباني إجراءات عودة النشاط الكروي، بعد أن وضعت بروتوكولا ينظم الأمر تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة.

خطة رابطة "الليغا" تشتمل على إجراء اختبارات لفيروس كورونا للاعبين والمدربين والطاقم الإداري، كما تقترح وضع الفرق في فنادق ومدن رياضية قبل 15 يوما من بداية المنافسات.

وبحسب راديو "كادينا سير" يتكفل مستشفى Synlab بإجراء الفحوصات التي تبدأ يوم 28 أبريل/ نيسان، كما سيقوم الأطباء بتوقيع وثيقة قانونية للاعبين تنص على ضمان السلامة وعدم انتقال العدوى.

ووافقت الحكومة الإسبانية على عودة المباريات من دون جمهور حتى بداية عام 2021.

وأخبرت رابطة الدوري الإسباني الأندية بقرار اللعب دون جمهور فترة طويلة، ليتم وضعه في حسابات الأندية من الجانب الاقتصادي، لما سيسببه من تأثير على الإيرادات.

وقدرت الأندية خسائرها من غياب الجمهور بنحو 119.5 مليون يورو.