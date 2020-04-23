يويفا يحدد طرق التأهل إلى دوري الأبطال واستئناف الدوريات الأوروبية

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤتمرا بالفيديو يوم الخميس. تم الاستماع إلى تقارير مجموعات العمل التي تم إنشاؤها بالتعاون مع رابطة الأندية الأوروبية (AEK) ، الدوريات الأوروبية واتحاد FIFPro.

يفكر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في خيارين لاستئناف الموسم، والذي توقف بسبب انتشار الفيروس التاجي.

الخيار الأول هو إنهاء البطولة الوطنية قبل استئناف المنافسات الأوروبية، والخيار الثاني هو إجراء البطولات بالتوازي.

يشار إلى أنه من المقرر استئناف مباريات كأس أوروبا في أغسطس/آب.

كما وأعلن الاتحاد الأوروبي بأنه في حال عدم استكمال الدوريات الأوروبية، ستكون الاتحادات مسؤولة عن اختيار الأندية الممثلة لها في المسابقات القارية، بحسب ما نقل موقع "جول".

🚨 الاتحاد الأوروبي يعلن بأنه في حال عدم استكمال الدوريات الأوروبية، ستكون الاتحادات مسؤولة عن اختيار الأندية الممثلة لها في المسابقات القارية 🏆 pic.twitter.com/hr0N6sNsrR — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 23, 2020

أوضح الاتحاد الأوروبي أنه في حال تم إلغاء البطولات لهذا الموسم سيتم تحديد المتاهلين لدوري الأبطال والدوري الأوروبي وفق الجدارة الرياضية "أي ترتيبهم الحالي" وليس على نتائجهم في السنوات الأخيرة خلال البطولات القارية.

أوضح الاتحاد الأوروبي أنه في حال تم إلغاء البطولات لهذا الموسم سيتم تحديد المتاهلين لدوري الأبطال والدوري الأوروبي وفق الجدارة الرياضية "أي ترتيبهم الحالي" وليس على نتائجهم في السنوات الأخيرة خلال البطولات القارية 📊 pic.twitter.com/nnTlN7dxec — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 23, 2020

واستمع المجلس إلى تقرير من مجموعة فرعية طبية تم إنشاؤها مؤخرًا برئاسة البروفيسور تيم ماير، ويختص بالجوانب الطبية من أجل العمل لإعادة إحياء موسم كرة القدم بعد توقفه كما وتعمل المجموعة مع رابطة الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية لوضع توصيات وتعليمات مشتركة للحماية الصحية جنبا إلى جنب مع الأندية والبطولات.

وأعربت اللجنة التنفيذية لليويفا عن الامتنان لكرة القدم الأوروبية للوحدة والاهتمام بالصحة العامة في تطوير طرق العودة لكرة القدم الأوروبية.