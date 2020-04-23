إدارة اليونايتد تحدد سعرا جديدا لـ "بوغبا" مع استمرار انتشار كورونا

وأفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بأن إدارة اليونايتد حددت سعرا جديدا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعب الوسط الفرنسي.

ويعتقد مانشستر يونايتد أن الحصول على عرض بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني، في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأندية الأوروبية بسبب أزمة فيروس كورونا، أمر صعب، وهو ما دفع النادي الإنجليزي لتخفيض مطالبه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اليونايتد كان يتوقع الكثير من بول بوغبا عقب انضمامه في صيف 2016، خاصة بعد أن سار موسمه الأول مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل جيد، عندما لعب دورا كبيرا في فوز الفريق بلقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعانى النجم الفرنسي بعد ذلك من عدم الثبات في المستوى بجانب تعرضه لسلسلة من الإصابات قبل أن يتحدث صراحة عن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد.

وأبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، رغبته في التعاقد مع بوغبا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وما يزال يرغب بالتعاقد معه.