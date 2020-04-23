مصر... الكشف عن خطة اتحاد الكرة لاستئناف الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الخميس، عن خطته استئناف مباريات الدوري الممتاز، مشيرا إلى ضرورة موافقة الحكومة على ذلك.

وبحسب موقع "دوري وكاس" الرياضي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم.

ونقل الموقع عن مصادر، قولهم إن الخطة التي عرضها الاتحاد على الوزارة تتضمن 7 بنود.

1- إجراء كشف طبي لكل لاعبي ومدربي وإداريي المسابقة، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

2- فترة الإعداد لاستئناف النشاط ستتراوح بين 3 و4 أسابيع.

3- إقامة المباريات بدون جمهور.

4- تعيين منسق طبي لكل مباراة من مباريات الدوري.

5- توزيع حقيبة طبية خاصة بكل لاعب.

6- اقتصار المباريات على ملاعب معينة.

7- ضرورة أن يكون هناك قرار لعودة الدوري من الحكومة قبل انقضاء شهر يونيو المقبل.

وكان موقع "كورة" الرياضي، نقل أمس عن مصدر داخل اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، قوله: "يعتمد سيناريو عودة الدوري الممتاز على أن تكون البداية في أول يونيو على أقل تقدير أو منتصف يونيو على أكثر تقدير".

ولفت المصدر إلى أن الاتحاد يدرس إقامة المباريات على ملاعب في القاهرة، والإسكندرية "مع تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس، وتحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد ووزارة الصحة".

وتابع المصدر "السيناريو المقترح يتضمن إنهاء المسابقة بحلول أكتوبر/تشرين الأول وبدء الموسم الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني".

وتوقف الدوري المصري الممتاز في منتصف مارس/آذار؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.