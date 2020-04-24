في ذكرى تأسيسه... عصام الحضري يوجه رسالة إلى الأهلي المصري

وجه حارس مرمى منتخب مصر الأسبق عصام الحضري، رسالة إلى النادي الأهلي في ذكرى تأسيسه.

وكتب الحضري الذي يعد أحد الحراس التاريخيين للأهلي ومنتخب مصر، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "113 سنة من الإنجازات.. أعظم نادي في الكون".

١١٣ سنة من الإنجازات ❤️ أعظم نادي في الكون 🦅 #113_سنه_اهلي pic.twitter.com/UmJrS2lCmm — Essam El-Hadary (@ElHadary) April 24, 2020

ولعب الحضري للنادي الأهلي في الفترة بين 1996 إلى 2008 بعد انضمامه من فريق دمياط.

وحقق الحضري عدة بطولات للأهلي على رأسها حصد دوري أبطال أفريقيا أعوام 2001 و2005 و2006 والسوبر الأفريقي 3 مرات.

كما ساهم في تحقيق الفريق الأحمر المركز الثالث ببطولة العالم للأندية 2006، وفاز بلقب الدوري المصري 8 مرات وكأس مصر 4 مرات والسوبر المصري 4 مرات.

صباح الخير نحتفل اليوم بمرور ١١٣ سنة على نادينا الحبيب ١١٣ سنة من الانجازات ١١٣ سنة من البطولات كل عام وانت زين النوادي#١١٣_سنة_أهلي pic.twitter.com/V8fEYbuyim — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 24, 2020

ورحل عن الأهلي بصورة مفاجئة في فبراير/ شباط 2008 إلى سيون السويسري، مما تسبب في موجة غضب كبرى ضده، واتهمته إدارة النادي بالهروب ورفضت عودته إلى الفريق.

يذكر أن النادي الأهلي المصري يحتفل اليوم بمرور 113 سنة على تأسيسه (24 أبريل/ نيسان 1907).