أول دولة أوروبية تعلن إلغاء بطولة الدوري بسبب كورونا

أعلنت أول دولة أوروبية، مساء اليوم الجمعة، إلغاء بطولة دوري كرة القدم، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وفق ما نقله موقع "غول" الرياضي العالمي، إلغاء بطولة دوري كرة القدم بسبب كورونا.

كما أعلن الاتحاد الهولندي إلغاء نتائج مسابقة الدوري الحالية، وإلغاء الهبوط والترقي.

BREAKING: The 2019/20 Eredivisie season is cancelled and there will be no champion. The Dutch league is the first of the major European leagues to be cancelled due to the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/qkJb2PKscW — B/R Football (@brfootball) April 24, 2020

​كما قرر الاتحاد عدم منح نادي أياكس أمستردام لقب الدوري، وسحب اللقب من أي فريق هذا الموسم، بسبب إلغاء نتائج الموسم كلها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.