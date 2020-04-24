توتي يدلي باعتراف "ناري"... خيانة وشيكة لروما

أدلى أسطورة نادي "روما" الإيطالي، فرانشيسكو توتي، باعتراف ناري، بأنه عندما كان في بداية حياته المهنية تلقى عرضا للانضمام إلى نادي لاتسيو، قبل أن يستقر على نادي العاصمة الإيطالية.

وقال في بث مباشر مع جمهوره ومعجبيه، أمس الخميس، عبر موقع "إنستغرام" إنه عندما كان عمره 8 سنوات كان يلعب في لوديغياني وهي مدرسة كرة قدم في روما، وفي نهاية الموسم، اتصل رئيس الفريق، ساغرامولا، بوالديه وأخيه ليخبرهما أن أمامهما خياران، وهما ناديي روما أو لاتسيو، بحسب موقع "سبورتس فايندنغ".

وأضاف: بدأ أخي يهدد والداي حتى لا يتجرآ على اختيار نادي "لاتسيو" بالنسبة لي، بينما لم تكن والدتي من محبي "لاتسيو"، ولكن جدي كان كذلك، كان والدي وأخي من مشجعي "روما"، بينما أعمامي يحبون لاتسيو".

وأردف "كانت والدتي واضحة بشأن الفريق الذي كنت من المعجبين به ولم تستطع أن تعارض رغبتي، وفي النهاية اختاروا انضمامي إلى نادي "روما".

يشار إلى أن نادي "لاتسيو" هو الند التقليدي لفريق "روما" في العاصمة الإيطالية.

وبدأ فرانشيسكو توتي مسيرته الأسطورية داخل نادي "روما"، إذ لعب 25 موسما كمحترف يرتدي قميص "جيالوروسا".