"يو إف سي" تكشف عن خططها تجاه نورمحمدوف

أكد رئيس بطولة الفنون القتالية "يو إف سي"، دانا وايت، أن الفائز في المبارزة بين الأمريكيين جاستن غيتجي وتوني فيرغوسون سيلتقي في حلبة القتال مع البطل الحالي، حبيب نورمحمدوف.

وقال وايت خلال نقل مباشر، "ستكون المبارزة بين فيرغوسون وغيتجي الأكثر ضراوة مقارنة لم تر مثلها. أضمن لكم ذلك. وسيقاتل الفائز حبيب في مبارزة على الحزام. في الوقت نفسه، على الرغم من استعداد نورمحمدوف للمبارزة في أغسطس/آب، فلا يخطط وايت لمبارزة بمشاركة الروسي هذا الصيف، بحسب ما نقلته "إم إم إي جانكي".

وأضاف: "حبيب سيعود في الخريف، في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول".

وستقام بطولة "يو إف سي 249" المؤجلة في 9 مايو/أيار، في البداية كان من المخطط إقامة مبارزة بين فيرغوسون ونورمحمدوف، في 18 أبريل/نيسان. لكن انسحب الروسي من القتال، واضطرت بطولة "UFC" نفسها إلى تأجيل الحدث على خلفية جائحة فيروس كورونا.

ونومحمدوف هو بطل "UFC" ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب أفضل المقاتلين في المنظمة.