محمد صلاح يفاجئ الجميع بصورة الساعة الثالثة فجرا

نشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة في العزل المنزلي خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت وسائل إعلام أجنبية، صورة لصلاح بعد منتصف الليل، وهو يقوم بممارسة بعض التدريبات المكثفة في الساعة 2:40 صباحا، وعلق على الصورة قائلا: "Mood".

وكان اللاعب المصري، صاحب الـ27 عاما، نشر في وقت سابق مجموعة من الصور تظهر استعداده لشهر رمضان مبارك، حيث تم تصويره وهو يزين منزله بالفوانيس.