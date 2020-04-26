الكشف عن تفاصيل أزمة "أزارو" بين الأهلي المصري والدفاع الجديدي المغربي

قال نادي الدفاع الحسيني الجديدي المغربي، أنه سيتقديم بشكوى ضد النادي الأهلي المصري في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب لاعبه السابق وليد أزارو.

وبحسب صحيفة "LE360" المغربية، هدد النادي المغربي الأهلي لعدم حصوله على حقه في إعارة المغربي وليد أزارو لصفوف الاتفاق السعودي، في يناير الماضي لمدة 6 أشهر.

ووفقا للصحيفة، فعقد بيع أزارو للأهلي يتضمن جزئية متعلقة بأحقية الدفاع الجديدي في الحصول على نسبة 20% حال إعارة اللاعب لأي فريق.

وانضم وليد أزارو لفريق الاتفاق السعودي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في موسم الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الأهلي المصري.

وفي السياق، كشف عبد اللطيف المقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، أن ناديه اقترب من التوصل لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن الحصول على نسبة إعارة وليد أزارو لصفوف الاتفاق السعودي.

أزارو أصبح بعيدًا عن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعض الشيء حيث تشير التقارير إلى أن المغربي أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم.

وانتقل المهاجم المغربي إلى الأهلي في يونيو 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي في صفقة قدرت بمليون و400 ألف دولار.