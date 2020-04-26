"أفضل لاعب في التاريخ"... مورينو يكشف اسم نجم يتفوق على رونالدو وميسي

حسم المدير الفني لتوتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، موقفه بخصوص أفضل لاعبي كرة قدم في العالم، محددا أفضل لاعب بنظره على الإطلاق.

وبحسب موقع "ميرور"، لا يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب برشلونة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (لاعب يوفنتوس) هما أفضل لاعبان في العالم، بل يرى أن البرازيلي رونالدو نازاريو الملقب بـ "الظاهرة" هو أفضل لاعب رآه.

وأضاف: "تمتع كريستيانو وميسي بمسيرة احترافية أطول، وظل الثنائي في القمة لمدة 15 عامًا".

وتابع: "رغم ذلك، إذا كنا نتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو. عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق".

وأردف: "لقد قتلت الإصابات مسيرة احترافية كان يمكن أن تكون أكثر تميزًا، حيث أن الموهبة التي تمتع بها هذا الشاب البالغ 19 عامًا كانت لا تصدق".

البرازيلي رونالدو فاز بكأس العالم مرتين، وجمع اثنتين من جوائز الكرة الذهبية خلال مسيرته البراقة في اللعب لكل من ريال مدريد وبرشلونة، لكن دوري الأبطال تهرب منه.

لسوء حظ رونالدو نازاريو، أعاقت الإصابات ما كان يمكن أن يكون هدفا له في النجاح والإنجازات، ولم يستمتع كثيرًا في الملعب مثل ميسي أو كريستيانو رونالدو.