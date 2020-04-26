إيطاليا تقرر رسميا عودة اللاعبين للتدريبات بأنديتهم في 4 مايو

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، اليوم، الأحد، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية مطلع شهر مايو المقبل.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه "تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي، على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية في 4 مايو المقبل، على أن تقام التدريبات بصورة فردية خلف الأبواب المغلقة".

وقال إن "التدريبات الجماعية ستعود بعد أسبوعين من التدريبات الفردية وتحديداً في 18 مايو، مع فرض قواعد صحية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين"، بحسب صحيفة "ميرور".

وعقد رئيس الوزراء الإيطالي مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد، مؤكداً فيه أن الأنشطة في البلاد ستعود بشكل تدريجي.

وكان النشاط الرياضي في إيطاليا توقف منذ شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة في البلاد.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلى أنهم يتوقعون عودة الدوري الإيطالي بعد 15 يوماً من عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، ولكنه موعد متوقع وغير رسمي حتى الآن.