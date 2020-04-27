تعايشا مع الفيروس... الحياة الرياضية تعود من جديد من خلال بطولة للملاكمة.. صور

أقيمت بطولة للملاكمة في عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا، سمح فيه للمشجعين بمشاهدة الحدث بأكمله، بعد أن تم فحصهم عند المدخل باستخدام التصوير الحراري، والجلوس .

وتم السماح للملاكمين بخلع أقنعتهم مباشرة قبل البداية حسب ما نشره موقع "ESPN" الإسباني، وتم تعقيمهما بالكامل.

© REUTERS / OSWALDO RIVAS بطولة الملاكمة المقامة في عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا

وبالرغم من أن التذاكر كانت مجانية، إلا أن عدد الحضور لم يتجاوز الـ 800، بسبب القوانين التي اشترطت الجلوس ضمن نطاق التباعد الصحي الذي فرضته منظمة الصحة العالمية.

وأقيمت البطولة بين راميرو بلانكو وروبن زامورا من الوزن الخفيف، وحضرها أسطورة الملاكمة الحية - رومان غونزاليز، بطل العالم السابق في أربع فئات وزن.

© REUTERS / Oswaldo Rivas بطولة الملاكمة المقامة في عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا

وشهدت البطولة تغلب زامورا بالنقاط 18-8 و15-7 على التوالي.

يذكر أنه في نيكاراغوا، تعالج السلطات الفيروس التاجي بسهولة أكبر من معظم البلدان: لم يتم إلغاء بطولة كرة القدم هناك، كما هو الحال في بيلاروسيا وطاجيكستان وتركمانستان.

ووفقا للسلطات، فإن الأحداث الجماعية هناك ليست ممنوعة، لا يوجد حجر صحي في نيكاراغوا، لعدم إثبات سوى 11 حالة مؤكدة من كورونا.