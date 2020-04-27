في الذكرى السنوية السادسة... ماذا قال جيرارد عن انزلاقته الشهيرة أمام تشيلسي؟.. فيديو

يصادف، اليوم 27 أبريل/نيسان 2020، مرور 6 سنوات على انزلاقة قائد ليفربول الشهيرة ستيفن جيرارد أمام تشيلسي، في مرحلة حساسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل حسم لقب الدوري بثلاث مباريات فقط.

وكان ليفربول قريبا جدا من التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990 في الدوري الإنجليزي، قبل تلاشي أحلام جماهير النادي، وقبل 15 يومًا من مونديال البرازيل 2014، صرح ستيفن جيرارد لصحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، للمرة الأولى عن كل ما بداخله عن الانزلاقة التاريخية أمام تشيلسي والتي أهدت لقب البريميرليج لمانشستر سيتي على حساب ليفربول.

​وقال أسطورة ليفربول: "أتحمل مسؤولية الضرر الذي نتج عن هذه الانزلاقة، لكن هل هناك شخص لا يتعرض للتعثر في حياته في أي وقت من الأوقات؟ الفرق أنني تعثرت في مكان سيء وتوقيت أسوأ وفي لحظة سيئة، دائمًا ما أقول لنفسي كيف وأين ولماذا؟ الانزلاقة كانت صعبة بسبب التوقيت فلم يكن يتبقى على نهاية الدوري سوى ثلاث مباريات، وكنا في أعلى جدول الترتيب وقتها، لذلك كان تأثير الخطأ صعب جدا".

وأضاف: "لا أحب ارتكاب مثل هذه الأخطاء بكل تأكيد، لكن أنا كلاعب لدي خبرة وأعرف كيف أتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة، ورغم ذلك، الشعور كان مؤلمًا جدًا".