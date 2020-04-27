فيروس كورونا قد يجبر "فيفا" على تعديل غريب في قوانين كرة القدم

ولتفادي إهدار الوقت، ينص اقتراح فيفا على منح كل فريق 3 مرات لإجراء التغييرات بجانب بداية الشوط الثاني، ما يعني أن الفريق عليه إجراء الخمسة تغييرات على 4 مرات، 3 مرات خلال دقائق اللعب ومرة قبل انطلاق الشوط الثاني.

ويأتي الاقتراح للوفاء بالمتطلبات البدنية التي ستواجه اللاعبين في الموسم الحالي حال اكتماله والموسم المقبل، بسبب ضغط المباريات.

وينتظر الفيفا موافقة مجلس الاتحاد الدولي للعبة IFAB المسؤول عن تعديل قوانين اللعبة، بحسب صحيفة "الغاردان".

يذكر أنه في حال الموافقة على الاقتراح، سيتم تطبيقه أيضا في المباريات الدولية مثل يورو 2021، والتي سيسمح فيها بتغيير سادس في الوقت الإضافي.