إنشاء قسم خاص... خطة ريال مدريد للتعامل مع سوق الانتقالات الصيفية

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لوضع خطة للتعامل مع سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا"، تخطط إدارة الملكي لمنح الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا عليها عن طريق الإعارة لأندية أخرى.

وتضم قائمة الإعارات العديد من اللاعبين مثل الياباني تاكيفوسو كوبو، والبرازيلي رينير جيسوس المرجح انضمامه إلى ريال سوسيداد.

وتفكر إدارة النادي بإنشاء قسم خاص لإدارة صفقات إعارة اللاعبين، بجانب قسم آخر للإدارة الرياضية يحلل تفاصيل كل اتفاق خاص بتلك الصفقات.

وأضافت الصحيفة أن سوق الانتقالات الصيفية المرتقبة ربما تشهد إعارة نحو عشرة لاعبين من قائمة الفريق الأول فقط.