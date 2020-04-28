"أولمبياد طوكيو" مهدد بالإلغاء في هذه الحالة

نقلت صحيفة يابانية عن يوشيرو موري، رئيس أولمبياد طوكيو 2020، قوله إن اليابان ستلغي استضافة الألعاب إذا لم يكن من الممكن إقامتها في 2021 بعد أن تأجلت بالفعل لمدة عام واحد.

اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو/ تموز 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا حيث قتل الآلاف حول العالم.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء بالحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات حول إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

وردا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى 2022، قال موري في مقابلة مع صحيفة نيكان اليابانية الرياضة "لا، ففي هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد"، بحسب ما نقلته "رويترز".

هذا ونفى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، مجددا الادعاءات بأنه وعد بتحمل بلاده المصاريف الإضافية لتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، من عام 2020 إلى عام 2021.

وقال آبي، خلال اجتماع الحكومة: "غير صحيح على الإطلاق بأني وعدت بتحمل اليابان [التكاليف إضافية]".