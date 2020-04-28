وفاة نجم ليفربول السابق

وبحسب الموقع الرسمي، انضم روبنسون إلى ليفربول قادما من برايتون في صيف 1983، عقب فترات قضاها في بريستون نورث ومانشستر سيتي.

وخاض روبسون 42 مباراة في موسمه الأول مع الفريق الأحمر، مساهما في حصد ثلاثية تاريخية.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.



Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 28, 2020

وخلال موسمه الأول سجل روبنسون 12 هدفا، قبل أن تقل مشاركاته وأهدافه في الموسم التالي ويرحل إلى كوينز بارك رينجرز.

وكان لروبنسون الذي مثل منتخب أيرلندا، مغامرة في إسبانيا بعدما أنهى مسيرته مع أوساسونا، حيث بقى في إسبانيا وأصبح معلقا تلفزيونيا لسنوات.